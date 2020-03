Chique Amstelveen heeft zo zijn eigen coronaproblemen

De politie van Amstelveen kreeg gisteren een melding dat er een verdacht grote file auto’s in de chique voorstad van Amsterdam stond. Ter plaatse bleek het een file te betreffen op weg naar een vestiging van Loetje, een bekende biefstukkenketen. Normaal eet je die biefstukken ter plaatse op, maar nu dat niet kan heeft het bedrijf een drive-inn gemaakt.

Ook zondagavond zaten de wegen rond Loetje verstopt met hongerige Amstelveners die kennelijk niet zelf willen/kunnen koken.

Het bericht dat het befaamde biefstukrestaurant een Drive In in het leven had geroepen, zorgde al voor duizenden reacties op de social media-kanalen van Loetje, meldt Amstelveenz.

De Drive In is alleen geopend voor automobilisten en niet voor brommers, fietser en voetgangers.