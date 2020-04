De Britse premier Boris Johnson is zondag opgenomen in het ziekenhuis vanwege het coronavirus. Dat meldt de BBC. Volgens een woordvoerder van Downing Street wordt Johnson extra getest omdat hij "hardnekkige symptomen" blijft houden. Tien dagen geleden was al bekend dat Johnson positief had getest op het virus. De ziekenhuisopname is een "voorzorgsmaatregel" die volgt op het doktersadvies, aldus de woordvoerder.