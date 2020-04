Minder criminaliteit door corona

Niet alleen in Nederland, maar ook in de gevaarlijkste steden van de wereld is het nu veiliger. Als je tenminste geen corona krijgt.

De Zuid-Afrikaanse politie zag in de eerste week van de lockdown al een spectaculaire afname van het aantal verkrachtingen. Dat waren er nu 101, tegenover 700 in dezelfde periode vorig jaar. Ook moord en bendegeweld dalen, schrijft De Volkskrant.

In El Salvador is het aantal moorden tussen februari en maart met bijna de helft gedaald. Het naburige Honduras heeft de afgelopen weken ook een daling van het aantal moorden gezien, evenals Colombia en de meest bevolkte staat in Mexico.

Ook steden als Sao Paolo en Rio de Janeiro zijn nu veel veiliger.

In de VS daalt met name de drugscriminaliteit, omdat de handelaren nergens naar toe kunnen met hun spullen.

Stijgen doen: online fraude en huiselijk geweld.