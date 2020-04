Ex-advocaat Trump Michael Cohen vervroegd vrij vanwege coronavirus

De voormalige advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, Michael Cohen, wordt vervroegd vrijgelaten vanwege de coronapandemie. Dat melden diverse Amerikaanse media. In de gevangenis van Otisville in New York is bij verschillende gevangenen en cipiers besmetting vastgesteld. Alle gevangenen, onder wie Cohen, worden naar huis gestuurd.

Na een 14-daagse quarantaine mag Cohen de rest van zijn drie jaar celstraf, waarvan hij ruim een jaar erop heeft zitten, in huisarrest doorbrengen. Wanneer hij vrijkomt, is onbekend.

Cohen kreeg de gevangenisstraf wegens het betalen van zwijggeld aan twee vrouwen die een seksuele affaire hadden met Trump en wegens liegen tegen het Amerikaans Congres. Cohen werkte meer dan een decennium voor Trump en was een centrale figuur in verschillende kwesties rond de president. Hij werd vaak omschreven als de 'veegmachine' van Trump totdat de twee braken. Cohen keerde zich af van Trump en maakte serieuze beschuldigingen tegen hem in de rechtszaal en het Congres.