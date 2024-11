18,3 miljoen schadevergoeding voor slachtoffers aanslagen België

BRUSSEL (ANP) - De slachtoffers van de terroristische aanslagen van 2016 in Brussel krijgen bij elkaar opgeteld een schadevergoeding van 18,3 miljoen euro, meldt de omroep VRT. Dat geld gaat naar bijna duizend overlevenden en nabestaanden.

Volgens de VRT heeft de rechtbank in alle gevallen individueel uitvoerig beargumenteerd waarom die persoon recht heeft op een schadevergoeding. Zo is er bijvoorbeeld te lezen over een vrouw die ernstig gewond raakte door een van de explosies. Ze werd geraakt door menselijke resten en moest met stevige brandwonden naar het ziekenhuis. Ze vreesde niet alleen voor haar eigen leven, maar ook voor dat van haar ongeboren kind. Ze overleefden en krijgen nu 40.000 euro schadevergoeding per persoon.

De omroep schrijft dat veel mensen worden vergoed vanwege "de omstandigheden van de aanslag", "het verlies aan vertrouwen in de mens", "de ervaren gruwel" of "de angst voor de naderende dood". Door de uitzonderlijke omstandigheden van de aanslag zouden de toegekende schadevergoedingen een stuk hoger zijn dan normaal gesproken.

Op 22 maart 2016 pleegden terroristen van Islamitische Staat aanslagen op de luchthaven Brussel Zaventem en in de Brusselse metro. Daardoor vielen 35 doden en raakten 340 mensen gewond. Drie van de daders pleegden zelfmoord. Drie andere daders kregen vorig jaar levenslang.