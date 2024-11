BOEDAPEST (ANP) - Premier Dick Schoof keert toch wat eerder dan gepland vanuit Boedapest terug naar Nederland na de gewelddadigheden tegen Israëlische voetbalfans in Amsterdam in de nacht van donderdag op vrijdag. Hij sluit niet uit dat hij vrijdag nog een bezoek brengt aan de hoofdstad, zei hij na afloop van overleg met de Europese regeringsleiders in de Hongaarse hoofdstad. Vrijdagochtend wilde hij van een vervroegd vertrek nog niet weten.