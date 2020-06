Britse minister: ongetwijfeld meer besmettingen door protesten

De anti-racismeprotesten leiden "ongetwijfeld" tot meer coronabesmettingen. Dat zei de Britse gezondheidsminister Matt Hancock zondag. Bij de betogingen houden velen zich niet aan de maatregelen die vanwege het coronavirus zijn ingesteld. Hancock noemt dat een "risico". "Ik steun het argument dat wordt gemaakt door degenen die protesteren, maar het virus zelf discrimineert niet en het bijeenkomen in grote groepen is tijdelijk tegen de regels. Juist omdat het risico van verspreiding van het virus zo wordt vergroot." Wereldwijd, ook in Britse steden, gaan mensen de straat op tegen racisme en politiegeweld. Aanleiding is de dood van de Amerikaanse zwarte arrestant George Floyd, die twee weken geleden bezweek na hard optreden door een blanke politieagent. Zaterdag nog protesteerden duizenden mensen in het centrum van Londen.