‘Maddie McCann al snel na ontvoering vermoord’

Christian Brückner, de hoofdverdachte in de zaak Maddie McCann zou de peuter al snel na de ontvoering hebben vermoord. Daar gaan Duitse rechercheurs nu vanuit.

De politie kwam tijdens het onderzoek een online gesprek met een andere pedofiel tegen. Brückner zou daarin onder meer hebben gezegd: “Ik zal veel videobeelden maken. Ik zal in detail vastleggen hoe ze gemarteld wordt.” Ook zei hij de wens te hebben “iets kleins te vangen en een paar dagen te gebruiken”.

Hans Christian Wolters, woordvoerder van de officier van justitie van Braunchweig, zegt over de hoofdverdachte: “Het is mijn persoonlijke mening dat hij relatief snel het meisje gedood heeft en haar eerst mogelijk misbruikt heeft. We denken ook dat de verdachte nog andere misdrijven, vooral seksuele, heeft gepleegd.”