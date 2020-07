Bijna een kwart van de inwoners van Delhi heeft coronavirus gehad

Bijna een kwart van de inwoners van de Indiase hoofdstad Delhi heeft Covid-19 al gehad. Dat versterkt het vermoeden dat er veel meer besmettingen zijn in het land dan tot nu toe bekend.

Onderzoekers hebben 20.000 willekeurige inwoners van Delhi getest. Ongeveer 23 procent had antilichamen aangemaakt tegen het virus. De Indiase hoofdstad heeft 29 miljoen inwoners. Officieel zijn er bijna 124.000 besmettingen en ongeveer 3.700 doden, meldt persbureau AP. Maar volgens de studie zouden er dus 6,6 miljoen mensen besmet moeten zijn geweest.

Volgens de officiële cijfers zijn er nu ruim één miljoen besmettingen in India op 1,3 miljard inwoners. Het virus verspreidt zich nog altijd snel met 37.000 nieuwe besmettingen op maandag en zelfs 40.000 op zondag. India is het derde zwaarst getroffen land ter wereld, na de Verenigde Staten (3,9 miljoen besmettingen) en Brazilië (2,16 miljoen besmettingen). Maar vergeleken met die landen zijn er in India veel minder doden gevallen, namelijk iets meer dan 28.000.

Experts denken dat heel veel coronadoden, vooral onder ouderen, niet zijn meegeteld bij de sterftecijfers. Buiten de hoofdstad wordt er bovendien maar heel weinig getest.

Epidemioloog aan het Christian Medical College in Vellore, Jayaprakash Muliyil, die de overheid adviseert over corona, laat weten dat de resultaten van het onderzoek een gemiddelde zijn. Het aantal besmettingen ligt in sommige regio’s en vooral in de sloppenwijken veel hoger.