Schijnveiligheid door mondkapje? Wel nee, zeggen wetenschappers

Volgens wetenschappers is het niet zo dat mensen de ene coronamaatregel inruilen voor de andere. Met andere woorden: ze stoppen niet plots met handen wassen als ze een mondkapje op hebben.

Mondkapjes zouden maar schijnveiligheid creëren. Het is het belangrijkste argument om als vrijwel het enige land in Europa het mondkapje niet verplicht te stellen in winkels, musea en andere overdekte openbare gelegenheden.

Voor die aanname is geen enkel bewijs. Sterker nog, de informatie die erover bekend is, wijst eerder in tegenovergestelde richting: wie een mondkapje draagt, houdt zich nog beter aan andere maatregelen.

Wetenschappers bestudeerden 22 eerdere studies naar de impact van mondkapjes op de verspreiding van longvirussen. Daarbij waren er zes die ook keken naar de combinatie van handen wassen en het dragen van mondkapjes. “We hebben geen direct bewijs van de huidige pandemie dus we hebben gekeken naar bestaand bewijs van andere epidemieën,” zegt professor Theresa Marteau van de universiteit van Cambridge tegen The Guardian.

In vakblad BMJ Analysis schrijven de onderzoekers dat geen enkele studie erop wijst dat het dragen van een mondkapje invloed heeft op de mate waarin mensen hun handen wassen. De conclusies zijn gebaseerd op zelfrapportage en op de hoeveelheid handzeep die is verkocht. Twee van de studies suggereren zelfs dat handhygiëne verbetert als mensen mondkapjes dragen.

Marteau geeft aan dat de resultaten overeenkomen met andere studies over risicocompensatie. Zo is er ook gekeken naar de mate waarin het dragen van een helm ertoe leidt dat skiërs of fietsers meer risicovol gedrag vertonen. Ook dat blijkt niet zo te zijn. “Het concept van risicocompensatie is een grotere bedreiging voor de volksgezondheid dan risicocompensatie zelf, omdat daardoor belangrijke interventies niet worden doorgevoerd,” klinkt het.