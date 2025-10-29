ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Houd je aan deze 5 regels voor een gezond hart

gezondheid
door Gerard Driehuis
woensdag, 29 oktober 2025 om 8:11
shutterstock_2498486499
Wie je hart gezond wil houden, kan beter nu beginnen. Hart- en vaatziekten zijn de grootste boosdoener achter vroegtijdige sterfte in Nederland, maar gelukkig heb je op veel risicofactoren directe invloed. De wetenschap wijst consequent op dezelfde vijf leefregels die het verschil maken — hier samengevat, mét een expliciet feit en directe bronnen.
Waarom deze regels?
Hartziekten ontstaan vaak door een combinatie van hoge bloeddruk, te veel cholesterol, overgewicht, diabetes en roken. Een mega-onderzoek met data van ruim 2 miljoen mensen uit 39 landen liet zien dat vrouwen die op hun vijftigste géén van deze vijf risicofactoren hadden, gemiddeld 13 jaar later pas hartproblemen kregen dan vrouwen bij wie ze allemaal aanwezig waren. Mannen wonnen zelfs twaalf gezonde jaren. Deze impact is wetenschappelijk goed onderbouwd en vertaalt zich praktisch naar onderstaande tips.​​
Vijf leefregels voor een gezond hart
  • Stop met roken: elk beetje dat je minder rookt, verlaagt het risico.
  • Beweeg voldoende: matig intensief bewegen verlaagt je kans op hartziekten met 20-30%.
  • Let op voeding: gebruik minder zout, suiker en verzadigd vet, eet veel groenten/fruit, kies vaker voor vis en volkorenproducten.
  • Behoud een gezond gewicht: overgewicht verhoogt het risico en naarmate je afvalt, daalt je bloeddruk merkbaar.​
  • Voorkom stress: goed slapen en psychische balans zijn essentieel voor hartgezondheid.

Lees ook

Cardiologen: “Er bestaat niet zoiets als een gezonde marathon”Cardiologen: “Er bestaat niet zoiets als een gezonde marathon”
Deze vier risicofactoren verklaren 99 procent (!) van alle hartaanvallen en beroertesDeze vier risicofactoren verklaren 99 procent (!) van alle hartaanvallen en beroertes
Het menselijk hart kan zichzelf herstellen, blijkt uit nieuw onderzoekHet menselijk hart kan zichzelf herstellen, blijkt uit nieuw onderzoek
Dit zijn de voedingsmiddelen die je volgens een cardioloog moet vermijden bij het ontbijt (ze verhogen het cholesterol)Dit zijn de voedingsmiddelen die je volgens een cardioloog moet vermijden bij het ontbijt (ze verhogen het cholesterol)
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

ANP-403573021 (1)

Dit zijn de belangrijkste redenen waarom vrouwen vreemdgaan (het draait lang niet altijd om seks)

anp281025168 1

Slotpeilingen: fors verlies voor PVV en verder is het ongekend spannend

102889542_m

Als je dit eet slaap je dezelfde avond al beter

123672997_m

Door op deze manier te wandelen daalt je hartrisico drastisch

ANP-540532428

Zien: Prinses Amalia en Máxima swingen de pan uit bij optreden Yves Berende

Loading