Houd je aan deze 5 regels voor een gezond hart

Wie je hart
gezond wil houden, kan beter nu beginnen. Hart- en vaatziekten
zijn de grootste boosdoener
achter vroegtijdige sterfte in Nederland, maar gelukkig heb je op veel risicofactoren directe invloed. De wetenschap wijst consequent op dezelfde vijf leefregels
die het verschil maken — hier samengevat, mét een expliciet feit en directe bronnen.
Hartziekten
ontstaan vaak door een combinatie van hoge bloeddruk, te veel cholesterol, overgewicht, diabetes en roken. Een mega-onderzoek met data van ruim 2 miljoen mensen uit 39 landen liet zien dat vrouwen die op hun vijftigste géén van deze vijf risicofactoren hadden, gemiddeld 13 jaar later pas hartproblemen
kregen dan vrouwen bij wie ze allemaal aanwezig waren. Mannen wonnen zelfs twaalf gezonde jaren. Deze impact is wetenschappelijk goed onderbouwd en vertaalt zich praktisch naar onderstaande tips.