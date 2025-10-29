Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

Er zijn verschillende voedingsmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor de lever. Hier zijn tien voedingsmiddelen die je beter kunt vermijden of beperken om je lever gezond te houden:

Suiker: Een teveel aan suiker, en dan vooral geraffineerde suiker, kan schadelijk zijn voor je lever. De lever gebruikt fructose om vet aan te maken. Een teveel aan suikers en siropen die veel fructose bevatten, zorgen voor een opstapeling van vet in de lever en buikorganen1. Alcohol: Alcohol is niet goed voor de lever. Als je alcohol drinkt, komt dit via de maag en darmen in je bloed terecht. Al het bloed uit de maag en darmen gaat eerst door de lever voor het in de rest van het lichaam terechtkomt1. Kava Kava: Kava Kava is een kruid dat gebruikt wordt als kalmerend middel, maar het kan ook schadelijk zijn voor de lever. Te veel vitamine A: Een teveel aan vitamine A kan schadelijk zijn voor de lever. Frisdranken: Frisdranken bevatten vaak veel suiker en kunnen daardoor schadelijk zijn voor de lever. Bepaalde medicijnen: Sommige medicijnen kunnen schadelijk zijn voor de lever. Transvetten: Transvetten komen vooral voor in bewerkte voedingsmiddelen en kunnen schadelijk zijn voor de lever. Zout: Zout, en dan vooral onzichtbaar zout in bewerkte voedingsmiddelen, is slecht voor de lever. In een blikje soep zit bijvoorbeeld veel zout, wat een aanslag is voor je lever. Glucose-fructosestroop: Dranken en voeding die veel glucose-fructosestroop bevatten brengen schade toe aan de lever. Bewerkte voedingsmiddelen: Bewerkte voedingsmiddelen bevatten vaak veel zout, suiker en transvetten, wat allemaal schadelijk kan zijn voor de lever.