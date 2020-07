Burgemeesters dreigen met sluiting cafés

Burgemeesters in de steden hebben genoeg van lakse burgers, die de coronaregels aan hun laars lappen. Ze dreigen met sluitingen als de anderhalve meter afstand in de horeca niet wordt gehandhaafd.

Nu de besmettingen oplopen en burgers zich nog steeds niet aan de maatregelen willen houden, beginnen gemeenten strenger te controleren. Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, spreekt in het AD van een ‘serieus probleem’ in de nachthoreca. “We zien vooral dat later op de avond jongeren die alcohol gebruiken volstrekt onvoldoende afstand houden.”

Ook in steden als Wageningen en Arnhem trokken agenten tot diep in de nacht langs de cafés om te controleren. Burgemeester Marcouch van Arnhem denkt niet dat het onwil is van ondernemers als het misgaat. “Maar als je heel druk bent met bedienen van de gasten is de kans groot dat de aandacht verslapt bij wat om je heen gebeurt.”

Of dan iedereen naar een identiteitsbewijs moet worden gevraagd? Marcouch: “Het is een kwestie van gezond verstand. Als tien jongeren zeggen dat ze tot hetzelfde huishouden behoren ga je vragen stellen.”