Peuter sterft in te hete slaapkamer

Een kind van twee is overleden, omdat het te heet was in zijn slaapkamer in een appartement in Mechelen. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Volgens eerste onderzoek was de peuter uitgedroogd. De 22-jarige moeder bevond zich met haar andere kind elders in huis. Na enige tijd vond ze dat het wel erg stil was in de slaapkamer. Toen ze ging kijken, was haar jongste kind al buiten bewustzijn. Een reanimatiepoging mocht niet meer baten. De moeder is aangehouden.

Kinderen onder de drie zijn extra kwetsbaar voor hoge temperaturen. “Dat komt omdat hun systeem om de eigen lichaamstemperatuur te regelen nog niet volgroeid is. Als ze hun warmte niet meer kwijt kunnen aan de omgeving, blijft de temperatuur stijgen en bestaat de kans op oververhitting of uitdroging,” legt het Agentschap Zorg en Gezondheid uit.