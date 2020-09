Waarom Kenianen veel minder ziek worden van corona dan Europeanen

Het blijft een mysterie voor wetenschappers: waarom overlijdt de een aan corona, terwijl de ander niet eens merkt dat hij het virus heeft gehad. Natuurlijk, er zijn risicofactoren vastgesteld: leeftijd, gewicht, geslacht en onderliggende aandoeningen, maar dat verklaart maar een deel van het verhaal. Mogelijk speelt ook het aangeboren immuunsysteem een rol. Daarover schrijft de Volkskrant.

Kenia

Zo ontdekte Sophie Uyoga van het Afrikaanse onderzoeksinstituut Kemri deze zomer dat van duizenden Keniaanse bloeddonoren een op de twintig antistoffen had tegen Covid-19. Er zouden dus in Kenia ongeveer evenveel besmettingen zijn als in Nederland. Maar waar wij overvolle ic’s hadden en zeker 9.000 sterfgevallen, overleden in Kenia (meer dan 50 miljoen inwoners) maar honderd mensen aan het coronavirus.

En neem India: er zijn 80.000 besmettingen per dag, maar in totaal slechts 1.200 sterfgevallen op een bevolking van 1,3 miljard. Mozambique en Kameroen: zelfde verhaal.

Malaria

Zeker Afrikanen en Indiërs zijn gemiddeld jonger. Er wordt minder getest en lang niet elke coronadode zal als dusdanig in de statistieken belanden, maar toch: zelfs als je daarvoor corrigeert zijn de cijfers opmerkelijk. Hoogleraar microbiologie Yap Boum van de Mbarara Universiteit in Oeganda heeft dan ook een andere verklaring: “We denken dat de blootstelling die we hebben aan infectieziekten, waarvan malaria en longontsteking de meest voorkomende zijn, onze immuniteit versterkt,” zegt hij in de Volkskrant.

De Nijmeegse hoogleraar experimentele geneeskunde Mihai Netea sluit het niet uit. “Wij wonen in een steriele omgeving. Hun immuunsysteem krijgt continu training. Het zou heel goed kunnen dat als dan het zoveelste virus langskomt, ze er alleen maar een beetje ziek van worden.”

Aangeboren afweer

De aangeboren afweer speelt mogelijk een rol, vermoedt onder meer hoogleraar medische microbiologie Marc Bonten (UMC Utrecht). “Er moet iets in de gastheer zitten waardoor het ziektebeeld zo enorm uiteenloopt. Want het virus is steeds hetzelfde. Eigenlijk wijst alles erop dat het toch iets met je afweer te maken heeft.”

Het zou ook verklaren waarom vrouwen twee keer zo weinig kans hebben om te overlijden aan een coronabesmetting als mannen. Wetenschappers van het Amerikaanse onderzoeksprogramma Women’s Health Research wisten vorige week te melden dat vrouwen van nature minder van bepaalde ontstekingseiwitten in stelling brengen tegen het virus. Daarmee wordt de kans op een levensgevaarlijke kettingreactie van het immuunsysteem (cytokinestorm) kleiner. Zo’n aspect van de natuurlijke afweer zou ook bij andere minder zwaar getroffen bevolkingsgroepen een rol kunnen spelen.