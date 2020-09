Dodental natuurbranden in westen VS loopt verder op

Het dodental van de natuurbranden die het westen van de Verenigde Staten al weken teisteren is opgelopen tot 26. Tientallen mensen worden nog vermist.

Verbeterde weersomstandigheden hebben de brandweer zaterdag geholpen bij de bestrijding van de vele vuurzeeën in het gebied In de staten Oregon en Californië zakte de temperatuur, nam de wind af en steeg de luchtvochtigheid.

In Californië alleen zijn al 28 grote brandhaarden, die worden bestreden door tienduizenden brandweerlieden.

De vlammen hebben inmiddels duizenden huizen en gebouwen vernietigd. Alleen al in Oregon waren 40.000 bewoners genoodzaakt een veilig heenkomen te zoeken. Hoewel het weer nu meewerkt de brandhaarden in te dammen is de situatie nog zeker niet onder controle.

De Amerikaanse president Donald Trump bezoekt maandag Californië om zich te laten bijpraten over de verwoestende bosbranden in deze staat. Dat heeft het Witte Huis zaterdag bekendgemaakt. Hij heeft Gavin Newsom, de Democratische gouverneur van Californië en ook de gouverneurs van Oregon en Washington meermalen de schuld gegeven van de natuurbranden door slecht bosbeheer.