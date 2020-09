Bekendste Belgische viroloog: “Epidemie explodeert”

Topviroloog Marc van Ranst hekelt het gebrek aan draagvlak voor de coronaregels in België. De viroloog, die niet meer in het adviesorgaan van de overheid zit, haalt op Twitter hard uit. “Dit is het recept voor een ramp.”

“Een paar weken geleden werden de virologen uit het adviesorgaan gezet, en vervangen door mensen die de maatregelen wel zouden versoepelen”, schrijft Van Ranst op Twitter. “Op dat moment kunnen de virologen enkel waarschuwen dat dit een gevaarlijke strategie is.”

“Een lawine aan open brieven noemde de coronamaatregelen onnodig, overbodig, en ‘erger dan de kwaal’. In hun open brieven werden de experts afgemaakt. Het netto resultaat: het draagvlak voor de coronamaatregelen is welbewust weggeveegd. En dan doet de epidemie wat epidemieën meestal doen wanneer ze een kans krijgen: de epidemie explodeert en de curve gaat pijlsnel omhoog.”

De combinatie van een stijgende besmettingscurve, een ‘versoepelingsmindset’ bij bevolking en beleidsmakers en de aanslepende regeringsvorming zijn volgens de viroloog ‘een recept voor een ramp’.