Yorkshire Ripper Peter Sutcliffe overlijdt op 74-jarige leeftijd

De Yorkshire Ripper Peter Sutcliffe is op 74-jarige leeftijd in de gevangenis overleden.

Sutcliffe vermoordde tussen juli 1975 en januari 1981 ten minste dertien vrouwen, met name prostituees, verminkte en vermoordde. Daarnaast werd hij veroordeeld voor poging tot moord op zeven anderen.

Hij werd in 1981 veroordeeld en bracht drie decennia door in het Broadmoor Hospital voordat hij in 2016 werd overgeplaatst naar HMP Frankland in County Durham.

Voormalig politieagent Bob Bridgestock, die bij de jacht op Sutcliffe werkte, zei dat hij “geen traan zal laten”.