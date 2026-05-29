Rusland zegt snel met tegenmaatregelen tegen Roemenië te komen

door anp
vrijdag, 29 mei 2026 om 14:13
MOSKOU (ANP) - Het Kremlin komt snel met tegenmaatregelen tegen Roemenië, zegt de woordvoerder van Buitenlandse Zaken, Maria Zacharova.
Roemenië verklaarde eerder op vrijdag de Russische consul tot persona non grata en sloot het consulaat, nadat een volgens Roemenië Russische drone had geleid tot brand in een flat nabij de grens met Oekraïne. Daarbij raakten twee personen lichtgewond. Onafhankelijk bewijs dat het gaat om een Russische drone is er vooralsnog niet.
Het land omschreef het drone-incident als een ernstige en roekeloze escalatie van het Kremlin. Ook westerse bondgenoten spraken zich in vergelijkbare bewoordingen uit. NAVO-baas Mark Rutte verzekerde president Nicușor Dan vrijdag dat het militaire bondgenootschap zich zal inzetten voor het versterken van de droneluchtafweer in Roemenië.
Het land zelf kondigde aan nog vrijdag te investeren in betere droneafweer. Daarvoor wil het geld gebruiken uit het Europese SAFE-fonds, leningen bestemd voor defensiedoeleinden.
