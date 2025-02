Plagen in de voorraadkast: Deze kleine diertjes knabbelen mogelijk aan je pasta, meel of rijst

Heb jij standaard een paar pakken pasta, rijst of meel in je kast staan? Logisch, want die blijven lang goed en het is handig om wat voedsel achter de hand te hebben. Maar pas op, er zijn kapers op de kust: ongedierte zoals meelmotten, graanklanders en meelmijten zijn dol op deze producten. Ze kunnen zelfs verpakkingen binnendringen die goed afgesloten lijken.

Deze kleine beestjes zie je niet altijd meteen, maar ze zitten vaker in etenswaren dan je denkt. Vooral in producten die al een tijdje achterin de kast liggen. Kijk daarom goed of je eten er normaal uitziet en fris ruikt. Een muffe geur of kleine schilfers in de verpakking zijn tekenen dat er iets niet klopt. Schud de verpakking even om te zien of er misschien larven of kevertjes in zitten.

Hoe voorkom je voorraadinsecten?

Om je voorraad veilig te houden, kun je meel, rijst en andere droge producten het beste in goed afsluitbare potten of bussen bewaren. Toch is dit geen garantie, want soms zitten de insecten er al in voordat je het koopt, meldt Milieu Centraal.

Ook kan er een klein restje rijst of meel in de originele verpakking achterblijven als je voorraadpot vol is. “Die vul ik later nog wel bij”, denk je dan. Maar als je de verpakking niet goed afsluit, kunnen er insecten inkomen. Giet je die restjes later alsnog in je voorraadpot, dan kan je hele voorraad besmet raken. Controleer nieuwe producten daarom altijd op beestjes voordat je ze bij de oude toevoegt.

Drie soorten voorraadinsecten

Graanklander

Zie je een klein kevertje van ongeveer 3 tot 5 mm met een lange snuit? Dan is het waarschijnlijk een graanklander. Deze kevers eten hun buikje vol met rijst, havermout en andere granen.

Voorraadmot

Motten zitten niet alleen in kledingkasten, maar ook in voedsel. Er zijn verschillende soorten, zoals de cacaomot, de meelmot en de vruchtmot. Ze houden van warme plekken. De motten zelf doen je eten geen kwaad, maar ze leggen er eitjes in. De larven die daaruit komen, eten vervolgens je voorraad op.

Meel- of schimmelmijt

Soms zie je niks vreemds aan je meel, maar ruik je wel een muffe geur. Dit kan betekenen dat er meelmijt of schimmelmijt in zit. Deze piepkleine beestjes, nog geen halve millimeter groot, zijn lastig te zien. Als je goed kijkt, kun je lichtbruine stipjes ontdekken. Ruik of zie je iets verdachts? Dan kun je het beter weggooien.

Twijfel je of er insecten in zitten? Leg de gesloten verpakking dan een dag in de vriezer. Dan weet je zeker dat er niks overleeft. Omdat mijten van vocht houden, is het slim om de luchtvochtigheid in je voorraadkast laag te houden. Milieu Centraal raadt aan om dit, bijvoorbeeld door ventilatie, onder de 60 procent te houden.

Bron: Milieu Centraal