Deze drie drankjes hydrateren beter dan water

gezondheid
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 29 mei 2026 om 14:05
Als je dorst hebt, moet je water drinken, zeker, maar voor een goede hydratatie zijn er nog betere drankjes te verzinnen, blijkt uit onderzoek.
Wetenschappers van de University of St. Andrews in Schotland onderzochten welke dranken het lichaam daadwerkelijk het langst van vocht voorzien. Daarbij keken ze niet alleen naar hoeveel je drinkt, maar vooral naar hoe lang dat vocht beschikbaar blijft voordat het weer wordt uitgescheiden.
Voor het onderzoek kregen deelnemers verschillende dranken voorgeschoteld. Vervolgens werd nauwkeurig gemeten hoe hun lichaam daarop reageerde. Opvallend genoeg eindigde gewoon water niet bovenaan de lijst.
De hoogste score was weggelegd voor magere melk. Ook volle melk en speciale orale rehydratatieoplossingen, die onder meer zouten en suikers bevatten, presteerden opvallend goed. De verklaring zit in de samenstelling. Waar water relatief snel door het spijsverteringsstelsel beweegt, zorgen voedingsstoffen zoals eiwitten, vetten en lactose ervoor dat melk langzamer wordt verwerkt. Daardoor komt vocht geleidelijker beschikbaar voor het lichaam.

Zout

Ook het aanwezige natrium speelt een belangrijke rol. Dit mineraal helpt vocht vast te houden, waardoor het minder snel via de urine verloren gaat. Het resultaat: je blijft langer gehydrateerd.
Toch betekent dit niet dat melk voortaan de nieuwe standaard moet worden. Voor de meeste mensen blijft water een uitstekende keuze, vooral omdat het geen calorieën bevat. De onderzoeksresultaten zijn vooral interessant voor mensen die langdurig sporten, zwaar lichamelijk werk verrichten of zich in zeer warme omstandigheden bevinden.
En hoe zit het met koffie? Goed nieuws voor liefhebbers van een cappuccino of zwarte koffie. In normale hoeveelheden blijkt cafeïne veel minder uitdrogend te zijn dan vaak wordt gedacht. Pas wanneer de inname flink oploopt, gaat het vochtafdrijvende effect een grotere rol spelen.
Alcohol scoort minder goed. Hoe sterker het drankje, hoe groter de kans dat je lichaam uiteindelijk meer vocht verliest dan het binnenkrijgt. Een biertje levert nog wat vocht op, maar sterke drank staat bepaald niet bekend als een vriend van je vochtbalans.
Bron: Panorama

