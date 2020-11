Peiling: een op drie wil strengere coronaregels en handhaving

De coronamaatregelen en handhaving daarvan mogen wel wat strenger, vindt meer dan een op de drie ondervraagden in een onderzoek van gezondheidsinstituut Nivel. Aan de peiling deden 2302 mensen mee. Op de vraag "Wat kan volgens u beter in de aanpak van het coronavirus?", gaf 36 procent antwoorden die neerkwamen op een roep om meer bindende voorschriften en betere handhaving.

Van de respondenten noemde 13 procent duidelijkheid als verbeterpunt. Het gaat er dan bijvoorbeeld om dat de overheid beter moet duidelijk maken wat wel en niet is toegestaan. De coronamaatregelen worden regelmatig aangepast en niet iedereen kan dat bijbenen, zo blijkt.

Toch zeggen ook veel mensen de informatievoorziening juist wel te waarderen. De onderzoekers vroegen in de steekproef ook wat mensen wél goed vinden gaan in de aanpak om het coronavirus terug te dringen. De informatieverstrekking en persconferenties van premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge behoren met 16 procent tot de meest genoemde positieve punten. Een op de tien ondervraagden is uitermate negatief en vindt dat weinig of niets goed is gegaan in de bestrijding van het virus.

De peiling is half oktober uitgevoerd onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Ze waren tussen de 27 en 93 jaar. De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden was 66 jaar.