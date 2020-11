Trap er niet in: oplichters doet alsof ze de Belastingdienst zijn

Als de Belastingdienst je streng beveelt geld over te maken, dan is de neiging groot dat te doen. Voor dat je het weet ben je immers Fraudeur. Cybercriminelen proberen steeds vaker uit naam van de Belastingdienst mensen geld af te troggelen via phishingmails, appjes en sms’jes, meldt het AD.

Het aantal fraudemeldingen stijgt sinds corona spectaculair, stelt het Security Operations Center (SOC) van de Belastingdienst. Dit jaar kreeg de fiscus al 150.000 meldingen binnen over frauduleuze phishingmails en apps. ,,Dat is ruim vier keer zoveel als de 35.000 in 2019 en het is pas november”, zegt Jan Polkerman, chief technology officer van de Belastingdienst. In 2017 kreeg de fiscus nog slechts 7700 fraudemeldingen.



De e-mailadressen van miljoenen Nederlanders zijn ‘voor een paar knaken’ verkrijgbaar. ,,In combinatie met andere gehackte persoonsgegevens kunnen cybercriminelen steeds persoonlijker mails sturen.”