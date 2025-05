Je kun beter geen kersen meer eten

Kersentelers hebben van BBB -minister Wiersma toestemming gekregen een bestrijdingsmiddel te blijven gebruiken dat er ernstig van verdacht wordt schadelijk te zijn. Het gaat om Tracer. Dat middel werkt tegen de suzuki-fruitvlieg, een insect dat eieren legt in vruchten van zacht fruit, waardoor ze aangetast worden. De larven ontwikkelen zich in de vruchten. Je krijgt een betere oogst als je die suzuki-fruitvlieg doodt. Dus telers willen het graag gebruiken. Maar het is niet toegestaan omdat er vermoedens zijn dat Tracer niet alleen dodelijk is voor de suzuki-fruitvlieg.

Bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen-universiteit koopt daarom dit jaar geen kersen. Tracer is misschien niet helemaal onschuldig voor mensen (het zou slecht zijn voor je huid), maar het is zeker niet goed voor bijen. En bijen hebben het moeilijk. Als zij het nu moeilijk hebben, hebben we later mogelijk een voedseltekort.

Producten met spinosad (het gif in Tracer) zijn ook giftig voor andere, vaak nuttige insecten zoals bijen.

In normale tijden zorgt de overheid er voor dat er geen gevaarlijke spullen op de markt zijn. Maar dit is geen normale regering en zeker geen normale minister van Landbouw. Dus we moeten het zelf regelen: eet geen kersen en zeker geen kersen uit Nederland.