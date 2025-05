Miley Cyrus zegt concerttournees vaarwel: ‘Kans dat ik wakker word en niet meer klink als mezelf’

Het is een bittere pil voor fans wereldwijd: Miley Cyrus zal voorlopig geen wereldtournees meer doen. Niet omdat ze er geen zin in heeft, maar omdat haar stem haar ertoe dwingt. De zangeres heeft al jaren een poliep op haar stembanden en optreden in grote zalen is daardoor medisch onverantwoord. “Ik wil geen risico’s nemen, want er is een kans dat ik dan een keer wakker word na een operatie en niet meer klink als mezelf.’’

Cyrus deed de onthulling in een interview met Apple Music. Daar vertelde ze openhartig over haar fysieke en mentale gezondheid: “Het fysieke, het atletische, de chemische stofjes die vrijkomen als je op het podium staat... Op dat niveau heb je het over high level stress”, aldus de 32-jarige zangeres. “Terwijl ik juist probeer mentaal, fysiek, spiritueel en emotioneel gezond te blijven.”

Ze erkent dat haar levensstijl er vroeger niet aan bijdroeg: “Ik was 21, ik rookte, ik feestte na iedere show. Dat helpt niet.” Maar haar kenmerkende hese stem is volgens haar geen gevolg van dat leven: “Mijn stem is altijd zo geweest. Ik heb al jaren een grote poliep op mijn stembanden.”

Live zingen is voor haar tegenwoordig zwaar. “Het is als optreden met gewichten om je enkels.”

Geen trucjes

Een tournee zonder live zingen is voor Cyrus geen optie: playbackend is uitgesloten. En dus zit reizen en optreden er voorlopig niet meer in. De laatste keer dat ze in Nederland te zien was, was op 22 juni 2014 in de Ziggo Dome. Met hits als Party in the USA bracht ze het publiek in extase, maar dat vergde meer van haar dan ze toen liet merken.

Haar laatste grote optreden gaf ze in 2022 in Mexico. Toen schrapte ze al acht nummers uit haar setlist.

Flowers

Toch zit Miley Cyrus bepaald niet stil. Dit weekend verschijnt haar nieuwe album Something Beautiful. De toon werd al gezet met haar wereldhit Flowers, dat meer dan 2,5 miljard keer werd gestreamd en haar een Grammy opleverde. “I can buy myself flowers, I can hold my own hand”, zingt ze. Een duidelijk statement van onafhankelijkheid na haar breuk met acteur Liam Hemsworth.

“En ik wilde niet eens naar de uitreiking gaan”, vertelde ze aan Apple Music. “Ik denk dat ik niet wilde ervaren hoeveel het winnen van een Grammy voor me zou betekenen.”

Toch voelde de prijs achteraf als erkenning waar ze diep van binnen lang naar verlangde. “Elke keer dat ik niet genomineerd was, zei ik tegen mezelf: ach, het maakt niet uit.” Maar nu weet ze: “Het voelde als een pleister op een gebroken hart.”

Eigen pad kiezen

Ondanks de tegenslag met haar stem voelt Cyrus zich op haar plek. “Ik ben heel energiek, dat ben ik nog steeds”, vertelde ze eerder in de podcast Celebs up close. “Maar ik voel me tegelijkertijd superkalm. Ik ben gewoon heel blij met het punt waar ik nu ben.”

Sinds haar twaalfde staat ze in de schijnwerpers. Als Hannah Montana groeide ze uit tot een icoon. Maar met het loslaten van dat imago, begon haar échte carrière. “Ik doe dit sinds mijn 12de. Dat gaf mensen het gevoel dat ze me echt kennen, en dat ze iets over me te zeggen hadden.”

Uiteindelijk koos ze haar eigen route: “Ik heb het gevoel dat ik bewezen heb wat ik kan en dat ik daar respect voor krijg. Ik hoef mezelf nu minder te bewijzen. Dat geeft me veel voldoening.”

Geen stadions meer. Geen confetti. Geen Party in the USA in Amsterdam. Maar Miley Cyrus is er nog steeds; sterker, rustiger en meer zichzelf dan ooit.