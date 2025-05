Mysterieus hemellichaam ontdekt in Melkweg dat uniek signaal uitzendt

Sterrenkundigen hebben een buitengewoon hemellichaam ontdekt in onze Melkweg dat hen compleet verrast. Het object, dat zich op een afstand van zo’n 15.000 lichtjaar van de aarde bevindt, valt op door zijn uitzonderlijke gedrag. Het zendt om de 44 minuten een uniek signaal uit.

Het object, genoemd ASKAP J1832-0911, werd voor het eerst waargenomen in het laatste kwartaal van 2023 door onderzoekers die de hemel in kaart brengen. Wat deze ontdekking zo bijzonder maakt, is dat het object niet alleen radiostraling uitzendt, maar ook röntgenstralen. Dat is een combinatie die wetenschappers nog nooit eerder hebben gezien.

Aanvankelijk leek het object nergens op dat eerder was geregistreerd. Het verscheen plotseling aan het firmament, zonder enige voorgeschiedenis in eerdere telescoopwaarnemingen. Tijdens een intense periode in februari 2024 bereikte het een helderheid die zeldzaam is: minder dan dertig objecten in de ruimte zijn ooit zo helder geweest als je enkel naar de radiogolven kijkt.

Ook röntgenstraling

Observaties met NASA's Chandra X-ray Observatory brachten aan het licht dat het object ook röntgenstraling uitstraalt. De röntgenstraling volgde exact hetzelfde 44-minuten-ritme als de radiogolven. Vervolgonderzoek moet uitwijzen wat zich precies schuilhoudt achter deze kosmische klokkenluider.