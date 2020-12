Is kerst wel zo’n superspreader-event als we denken?

Met meerdere mensen urenlang praten aan tafel in een warme, slecht geventileerde woonkamer, kerst lijkt hét superspreader-event van het jaar te zijn. Of valt dat wel mee?

Enerzijds zijn er genoeg cijfers die duiden op een groot risico met kerst: van de besmettingen waarvan de herkomst bekend is, vond ruim de helft plaats binnen huishoudens en nog eens bijna 20 procent bij familie- of vriendenbezoek. Uit Canadees onderzoek blijkt dat het aantal mensen dat met het RS-virus of griep in het ziekenhuis belandde in de kerstvakantie twee keer zo hoog lag als in de rest van de winter.

Maar van de andere kant zijn er ook factoren die de verspreiding verminderen: scholen zijn dicht, mensen gaan niet naar hun werk en winkels sluiten op de feestdagen vaak ook hun deuren. Dat zou weer zo’n 20 procent aan besmettingen schelen. Wat ook een teken is dat het meevalt: na Thanksgiving in Canada en de VS was geen heel duidelijke piek te zien. Er was meer een gestaag stijgende lijn. “Het lijkt me een aardig constante trend omhoog”, constateerde de Canadese hoofdviroloog, Ronald St. John.

Het RIVM concludeerde zeven jaar geleden al op basis van cijfers van 41 griepseizoenen dat de kerstvakantie en kerst zelf ‘geen statistisch significant effect hebben op de grieptransmissie’. Dus ja: kerst is een gevaar voor de verspreiding van het coronavirus, maar er zijn dempende effecten.