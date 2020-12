Het kabinet komt maandag opnieuw bijeen om te praten over corona. In de ochtend komt er een crisisoverleg met de meest betrokken ministers en later op de dag volgt een voltallige ministerraad. Een woordvoerder van het kabinet heeft dat zondag laten weten na het overleg van een groot deel van het kabinet in het Catshuis.

Of er dinsdag een nieuwe persconferentie volgt met premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge is nog niet bekend.