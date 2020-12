Zorgvuldigheid? Dit is de echte reden waarom Nederland veel later begint met vaccineren

Waar de hele wereld al druk aan het vaccineren is, heeft Nederland weinig haast om te beginnen. Het komt niet op een paar weken aan, zei coronaminister Hugo de Jonge eerder al (zeg dat maar tegen de ic-patiënt). In werkelijkheid dacht het kabinet er te makkelijk over, blijkt uit een reconstructie van de Volkskrant.

Slimheid

Duitsland heeft 400 grootschalige vaccinatiecentra ingericht in het hele land. ‘Spierballenvertoon’, klonk het eind vorige maand smalend in Nederland. “Spierballen refereren aan kracht. Maar ik denk dat slimheid misschien wel belangrijker is,” aldus Jaap van Delden, programmadirecteur covid-19-vaccinatie bij het RIVM.

Nederland kiest net als bij het testen voor een kleinschalige aanpak: huisartsen moeten de mensen inenten die ze normaal een griepprik geven. Bedrijfsartsen prikken het zorgpersoneel en verzorgenden in de ouderen- en gehandicaptenzorg enten hun bewoners in. Maar dan blijkt dat de grote dozen met Pfizervaccins niet geschikt zijn voor de verpleeghuizen, al was de grootte van de verpakking al lang bij het RIVM bekend.

Grote locaties

Het plan verandert: het personeel wordt eerst ingeënt, maar dat kunnen de verpleeghuizen niet zelf. Dus moet de GGD te hulp schieten en grote vaccinatielocaties inrichten met bijbehorende ict-systemen. “Hadden wij vanaf het begin ingezet op grootschalige vaccinatie, dan hadden wij twee weken eerder kunnen beginnen, dat zie ik ook wel,” zegt een voorzitter van één van de koepelorganisaties in de Volkskrant. “Nu is het lastig te verkopen dat Duitsland en België al begonnen zijn.”

Want natuurlijk maken twee weken verschil. Hoogleraar immunologie Anke Huckriede uit Groningen tegen de krant: “Er overlijden in Nederland ongeveer vierhonderd mensen per week aan corona en er zijn circa 60.000 nieuwe infecties. Gezien het feit dat elke geïnfecteerde weer nieuwe mensen infecteert, is het uiterst belangrijk dit aantal zo snel mogelijk naar beneden te krijgen. Hoe sneller we kunnen beginnen met vaccineren hoe sneller we de meest kwetsbaren kunnen beschermen. Dat betekent minder doden.”

Meer doden

Het verhaal van de kleinschalige aanpak hebben we natuurlijk eerder gehoord. Bij het testen gebeurde hetzelfde: de kleine ziekenhuislaboratoria konden het aantal tests bij lange na niet aan, maar het duurde heel lang voor Nederland dat wilde toegeven en overstapte op grote commerciële labs.

Ook nu denkt het kabinet slimmer te zijn dan buurlanden. Er wordt gesproken over kwaliteit, zorgvuldigheid, ict-systemen en lokale structuren. Maar niet over de mensen die mogelijk niet hadden hoeven te overlijden.