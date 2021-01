NS: slot ov-fiets gaat voortaan open met ov-chipkaart

Geen gedoe meer door kwijtgeraakte fietssleutels. De Nederlandse Spoorwegen gaan de ov-fiets voorzien van een elektronisch slot dat opent en sluit met de ov-chipkaart. De eerste vierhonderd fietsen met zo'n nieuw slot staan in de stalling van station Apeldoorn en zijn vanaf maandag in gebruik. Aan het einde van dit jaar is waarschijnlijk zo'n 70 procent van de ov-fietsen voorzien van een elektronisch slot, meldt NS.

Het nieuwe slot opent door de ov-chipkaart er tegen te houden. Als er een abonnement op de kaart staat, springt het 'slimme slot' open. Bij inlevering van de fiets wordt de huur automatisch beëindigd als de fiets op slot wordt gezet en is in de app te controleren of de fiets ook echt goed is ingeleverd.

Tijdens een proef in Apeldoorn is de techniek uitgebreid getest. Reizigers beoordeelden het nieuwe snufje met een 8. Ze gaven ook aan dat ze informatie wilden hebben over de werking van het slot, vandaar dat er nu op de bagagedrager van de ov-fiets een instructie is te vinden, aldus NS. Ook in de speciale NS Lab-app is informatie te vinden over de ov-fiets en het nieuwe slot.

Elk jaar verliezen de Nederlandse Spoorwegen ongeveer tweeduizend fietssleutels omdat reizigers uit gewoonte hun tweewieler op slot zetten en het sleuteltje per ongeluk mee naar huis nemen.

NS biedt momenteel 21.700 fietsen aan op bijna driehonderd locaties als stations, bus- of metrohaltes en P+R-terreinen. De afgelopen vijf jaar naam het aantal ritjes met de ov-fiets toe van 1,5 miljoen in 2014 naar 5,2 miljoen in 2019. Door het coronavirus werden er in 2020 ruim 3 miljoen ov-fietsritten gemaakt.