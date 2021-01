Beelden van de rellen: auto in brand, Jumbo geplunderd, terrassen gesloopt

Relschoppers hebben flink huisgehouden in de binnenstad van Eindhoven. Ze ‘demonstreerden’ tegen de coronaregels. Dat hield in dit geval in dat ze een auto in brand staken, een Jumbo plunderden en terrassen bij cafés sloopten.

De politie moest waterkanonnen en traangas inzetten om de boel tot bedaren te brengen. Op Twitter circuleren talloze filmpjes van de rellen. Ook in Amsterdam was het vanmiddag raak, maar de situatie in Eindhoven was heftiger.