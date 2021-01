Duitsland overweegt vliegverkeer vrijwel stil te leggen

In de strijd tegen de nieuwe mutaties van het coronavirus wil Duitsland het reizen praktisch onmogelijk maken. Een van de plannen is het terugbrengen van het vliegverkeer met Duitsland tot "bijna nul".

Net zoals Israël het internationale vliegverkeer heeft platgelegd, aldus minister Seehofer van Binnenlandse Zaken tegen de krant Bild: "Het gevaar van de talrijke virusmutaties dwingt ons drastische maatregelen te overwegen."

Seehofer presenteerde bondskanselier Merkel meerdere scenario's. Ook veel striktere grenscontroles bij gebieden met veel meer besmettingen behoort tot de mogelijkheden, zei de minister.

Reisstilstand

Merkel streeft naar een "reisstilstand". De regeringsleider zinspeelde al op een sluiting van de Duitse grenzen. Ze wil ook Europese maatregelen, zoals een inreisverbod uit gebieden waar een mutatie woedt.

Merkel had Seehofer afgelopen weekeinde gevraagd verschillende scenario's uit te werken. Duitsland nam al meerdere maatregelen tegen de besmettelijkere mutaties, zoals een strengere mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en in winkels.