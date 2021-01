Vierde avondklok-nacht stuk rustiger

Gisteravond was het bijna overal in het land rustiger dan in de voorgaande nachten. Er waren hier en daar pogingen tot rellen, maar het kwam er nauwelijks van. Dat had meerdere oorzaken: er waren op de meeste plaatsen minder relschoppers op de been, en de politie had geleerd van de vorige avonden

Politiechef Willem Woelders zei in Nieuwsuur dat het beeld heel anders is dan een dag eerder. In verschillende steden waren volgens hem jongeren op straat, maar de politie hoefde niet fors op te treden. “We zitten er kort bovenop en we spreken ze aan”, zei hij.

In Maastricht, Den Bosch en Breda waren aan het begin van de avond voetbalsupporters de straat op gegaan om naar eigen zeggen hun stad te beschermen tegen relschoppers.