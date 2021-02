Arabische sonde komt aan bij Mars, China en VS zijn er ook bijna

Mars krijgt in de komende dagen drie bezoekers vanaf de aarde. Dat begint dinsdag met de satelliet al-Amal, ontwikkeld door de Verenigde Arabische Emiraten. Woensdag volgt een Chinese sonde en volgende week moet een Amerikaans karretje landen op Mars. De drie missies zijn allemaal eind juli begonnen.

De al-Amal is de eerste Arabische missie naar een andere planeet. De satelliet vliegt nu met een snelheid van 121.000 kilometer per uur op Mars af, en moet dinsdag afremmen naar 18.000 kilometer per uur, zodat hij kan worden gegrepen door de zwaartekracht. Twee jaar lang moet hij het weer op Mars in kaart brengen. Bovendien moet hij helpen begrijpen waardoor waterstof en zuurstof verdwijnen uit de dunne dampkring van Mars. Die gassen vliegt de ruimte in, waardoor Mars geen kans meer heeft op leven zoals op aarde. Maar de missie is vooral bedoeld om de Emiraten op de kaart te zetten, in het jaar waarin het land zijn vijftigste verjaardag viert. Het land ziet wetenschap en technologie als een inkomstenbron voor de toekomst, wanneer olie opraakt. De Verenigde Arabische Emiraten hebben sinds 2014 een eigen ruimtevaartorganisatie en in 2019 ging voor het eerst een inwoner van het land naar de ruimte.

Op woensdag moet het Chinese vaartuig Tianwen-1 (Hemelse Vragen-1) aankomen in een baan rond Mars. Daar moet hij een goede plek vinden om in mei te landen. Als dat gebeurt, moet een onbemand karretje tevoorschijn komen, dat op Mars moet gaan rondrijden. China wil sporen van leven vinden en het oppervlak en de bodem van Mars in kaart brengen.

Volgende week moet het rijdende Amerikaanse laboratorium Perseverance landen op Mars. Verborgen in het laadruim van het karretje zit de eerste buitenaardse helikopter, de Ingenuity. Als die technologie werkt, kunnen helikopters helpen om buitenaardse bestemmingen veel sneller te verkennen.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Ga voor een graphic naar: https://www.anpfoto.nl//search.pp?pictureid=428033534&page=1&pos=1&title=Ruimtemissie-al-Amal-bereikt-Mars. Deze graphic is onderdeel van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus. Klanten van deze dienst krijgen ook toegang tot interactieve graphics.