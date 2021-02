‘Optreden advocaten Trump desastreus’

Republikeinen zijn niet blij met het optreden van de advocaten van oud-president Donald Trump tijdens de eerste dag van het proces in de Senaat. Bruce Castor en David Schoen konden ook bij juristen geen potten breken.

Volgens CNN is Trump woedend. Adviseurs van de ex-president zeggen dat hij bijna schreeuwend de beelden zag. Andere Republikeinen zijn ook niet blij en spreken van een krankzinnig en desastreus optreden van de juristen.

De kritiek op vooral Castor was vernietigend. Zwalkend, onsamenhangend, niet te volgen, waren enkele van de commentaren.

Het was ook het optreden van team-Trump dat senator Bill Cassidy zover kreeg om over te lopen naar de andere kant. De Republikein was het eens met de Democratische aanklagers dat de zaak tegen Trump grondwettelijk is.

Zijn collega John Cornyn was eveneens niet onder de indruk. "Ik heb een hoop advocaten en een hoop betogen gezien en dit was niet een van de beste." Hij was net als anderen vooral vernietigend over Castor. Hij "bazelde maar door en door en door". De Texaan veranderde in tegenstelling tot zijn collega uit Louisiana niet van mening over de grondwettelijke basis voor de zaak.