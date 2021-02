VN: Noord-Korea stal kwart miljard aan virtuele valuta’s

Het Noord-Koreaanse regime heeft in een jaar tijd met behulp van hackers voor ruim 316 miljoen dollar, zo'n 260 miljoen euro, aan virtuele valuta's gestolen. Dat meldt een onderzoekspanel van de Verenigde Naties. Het cryptogeld was bestemd voor de nucleaire bewapening van het land, aldus het panel dat onderzoek heeft gedaan naar de internationale sancties tegen Noord-Korea.

Het stalinistisch geregeerde Noord-Korea heeft volgens Zuid-Koreaanse waarnemers duizenden goed getrainde hackers in dienst. Volgens het vertrouwelijke rapport van het VN-panel is het meeste virtuele geld, circa 230 miljoen euro, in september buitgemaakt.

Tegen Noord-Korea zijn onder meer door de VN sancties ingesteld omdat het land zich niets aantrekt van een verbod om nucleaire wapens en ballistische raketten te maken. Dictator Kim Jong-un zet juist de vaart achter zijn nucleaire wapenprogramma.