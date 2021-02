Na racistische appjes sluit Rutte Forum uit voor kabinet

Premier Mark Rutte wil niet met Forum voor Democratie van Thierry Baudet in een nieuw kabinet gaan zitten. Dat zei de VVD-leider woensdag in het televisieprogramma Op1.

Rutte reageerde op een bericht in het weekblad EW dat in WhatsApp-groepen van de top van Forum racistische uitspraken werden gedaan. Baudet is ook lid van die appgroepen.

"Ik zag het al niet gebeuren, maar na deze verschrikkelijke appjes - die overigens passen in een beeld dat we al langer van hem zien - is het landelijk echt onmogelijk geworden om met hem in een kabinet te gaan zitten", zei Rutte.

Volgens Rutte zijn de appjes racistisch. "Deze appjes die gaan alle grenzen over. Het is zo walgelijk. Homofoob, racistisch, het is echt verschrikkelijk."

De VVD werkt in het provinciale bestuur van Brabant samen met Forum. Die samenwerking kan wel gewoon doorgaan.