Engeland verder op slot met verplichte hotelquarantaine reiziger

Reizigers die vanuit risicogebieden naar Engeland reizen, moeten met ingang van maandag rekening houden met een veel strenger beleid. Ze moeten tien dagen in quarantaine in een hotel en daar zelf voor betalen. Dat kost omgerekend zo'n 2000 euro per persoon.

Reizigers moeten na aankomst ook twee coronatesten ondergaan: op dagen twee en acht van hun quarantaine. Die kan worden verlengd als de test positief terugkomt. Mensen mogen hun hotelkamers in de tussentijd niet verlaten. Maaltijden worden langsgebracht. Voor reizigers die naar andere delen van het Verenigd Koninkrijk gaan, kunnen andere regels gelden.

Op de lijst met risicogebieden staan tientallen landen, waaronder Zuid-Afrika, Portugal en Suriname. Alleen Britse of Ierse burgers of mensen met een verblijfsvergunning mogen vanuit die landen naar Engeland reizen. Nederland en de meeste andere EU-landen staan niet op die 'rode lijst'.

De Britse regering wil met het aangescherpte grensbeleid nieuwe varianten van het coronavirus buiten de deur houden. Reizigers die proberen de maatregelen te ontlopen, riskeren zware straffen. Er kan tien jaar cel worden opgelegd als mensen niet opgeven dat ze in een risicogebied zijn geweest. Ook riskeren mensen een boete van omgerekend ruim 11.000 euro als ze quarantaineregels overtreden.