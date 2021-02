‘Helft voormalige ic-patiënten heeft jaar na opname klachten’

Veel voormalige intensivecarepatiënten ervaren in het jaar na opname nieuwe lichamelijke en mentale klachten, concludeert het Radboudumc in Nijmegen na onderzoek. Het gaat om de helft van deze patiënten, zo komt naar voren uit een studie waarbij duizenden patiënten tot vijf jaar na hun ic-opname werden gevolgd.

Lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid, verminderde conditie en stijfheid in gewrichten worden het vaakst genoemd door de 2345 deelnemende ic-patiënten. Zij waren opgenomen tussen juni 2016 en juni 2019. Een deel van de voormalige ic-patiënten kampt ook met mentale klachten, zoals gevoelens van angst en depressie, maar ook met posttraumatische stressstoornissen.

Ruim 12 procent heeft cognitieve problemen zoals geheugen- en concentratieproblemen. "Al deze klachten hebben een weerslag op het dagelijks leven van deze patiënten. Zo geeft ongeveer 40 procent aan dat ze door de klachten minder zijn gaan werken, of een jaar later nog steeds met ziekteverlof zijn of zelf hun baan hebben opgegeven", aldus het Nijmeegse universitair ziekenhuis.

Het onderzoek werd gedaan bij patiënten in de ziekenhuizen Bernhoven (Uden), Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch), Amphia (Breda), Rijnstate (Arnhem), Maasziekenhuis (Boxmeer), Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en het Radboudumc (beide Nijmegen).