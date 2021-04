Britten krijgen twee keer per week gratis sneltest

Britten kunnen vanaf 9 april twee keer per week een gratis coronasneltest doen. Dat kondigde de Britse regering maandag aan. Inwoners krijgen de tests thuisbezorgd, of ze kunnen ze via hun werk of bij lokale teststraten aanschaffen. Ook worden tests op scholen afgenomen.

Tot op heden konden mensen in Groot-Brittannië alleen een gratis sneltest krijgen als ze tot een risicogroep behoren of hun huis moeten verlaten om naar hun werk te gaan.

Met het uitgebreide testprogramma hoopt de regering snel uitbraken op te sporen en bijvoorbeeld besmettingen te vinden bij personen die geen symptomen hebben. Volgens de overheid zijn via sneltests ruim 120.000 besmettingen gedetecteerd die anders niet waren gevonden.

De sneltests moeten in combinatie met het vaccinatieprogramma versoepelingen van maatregelen mogelijk maken.

Premier Boris Johnson zal maandag de Britse routekaart voor de coronamaatregelen aanpassen en plannen bekendmaken voor de heropening van de economie in het land.

Verwacht wordt dat Johnson gaat aankondigen dat niet-essentiële winkels en kappers op 12 april weer open mogen. Ook zal hij waarschijnlijk meer duidelijkheid geven over de proef met ‘coronapaspoorten’ die op 16 april begint. Dit houdt in dat mensen met een vaccinatiebewijs of een recente negatieve uitslag bijvoorbeeld sportwedstrijden of andere evenementen kunnen bijwonen.