Ophef in Frankrijk: welke ministers gaan in coronatijd naar exclusieve restaurants?

Exclusieve restaurants in Parijs zijn nog steeds clandestien open voor rijke Fransen. Ook ministers zouden er regelmatig een vorkje prikken. Deze onthutsende ontdekking van tv-zender M6 zorgt voor grote ophef in Frankrijk. Want wie zijn die ministers?

Met een verborgen camera weten de verslaggevers in een geheim complex binnen te dringen in een chique wijk in Parijs. Hen wordt gevraagd de mondkapjes af te zetten. "Achter deze deur bestaat geen corona. We willen graag dat mensen zich hier op hun gemak kunnen voelen," klinkt het. Voor 160 euro kun je genieten van een basismenu, voor 490 euro krijg je er foie gras, kreeft en champagne bij.

Buurtbarbecue ontruimd

Het is pijnlijk voor een land dat een van de strengste lockdowns kent van Europa. De horeca is al maanden dicht, de avondklok gaat om 19 uur 's avonds in. Op Twitter circuleert de hashtag #OnVeutLesNoms (#WeWillenDeNamen) volop. Nog meer dan in Nederland voelen de Fransen dat de elite wegkomt met overtredingen en de rest van de bevolking niet. En dus willen ze weten: welke ministers bezoeken die restaurants? Tot nu toe is dat niet duidelijk.

In hetzelfde weekend, waarin de rijken met luxe diners werden betrapt, werd in de Parijse voorstad Saint-Denis een buurtbarbecue ontruimd. Maar corona maakt geen onderscheid: de rijkste Fransen raakten afgelopen jaar twee keer zo vaak besmet met corona als de armen, vermoedelijk omdat ze dus inderdaad hun sociale leven blijven voortzetten en de coronaregels negeren.