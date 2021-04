Cipiers: Ghislaine Maxwell is smerig en trekt de WC niet door

Ghislaine Maxwell, de medeplichtige van Geoffrey Epstein, heeft al een aantal malen geklaagd (via haar advocaten) of de slechte behandeling die ze in de gevangenis krijgt, waar ze wacht op haar rechtszaak. Ze zou als gevolg van de behandeling nog maar een schim zijn van wie ze was. Haar haar valt uit, ze is erg afgevallen.

De rechter heeft dat laten onderzoeken. Resultaat: ze wordt behandeld als iedere gevangenen in haar zwaar bewaakte vleugel. Haar haar valt niet uit, ze is niet heel veel afgevallen.

De mensen die haar bewaken klagen wel over haar gebrek aan persoonlijke hygiëne. Als ze naar de wc is geweest trekt ze dikwijls niet door, zeggen de cipiers, zodat de hele omgeving gaat stinken. Ze maakt ook haar cel niet schoon, zodat die ook erg smerig wordt