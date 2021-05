Het nut van schaamhaar

Ooit waren we helemaal behaard. Maar al dat haar verdween, op hoofdhaar na, plukjes onder de oksels en schaamhaar. De rest verdween vermoedelijk om ongedierte minder kans te geven. Waarom het schaamhaar bleef weten we niet zeker. Maar er spelen vermoedelijk 5 zaken een rol:

Feromonen

Je hebt geurklieren in je lies, die feromonen produceren , een chemische stof waarvan wordt aangenomen dat deze aantrekkingskracht opwekt bij een potentiële seksuele partner.

Je kunt ze niet ruiken maar het is zeker van belang bij aantrekking. Je schaamhaar beschermt die klieren en helpt de geur aantrekkelijk krachtig te houden en te verspreiden.

Demping

Al dat huid-op-huid contact tijdens seks kan een negatieve invloed hebben op je genitale regio.

Schaamhaar zorgt voor een beetje extra demping. Het kan ook schuren en wrijven verminderen.

Bescherming

Schaamhaar vormt een barrière tussen jou en je kleding en / of zadel en kan ongemak helpen verminderen.

Dit is voor velen vanzelfsprekend. "Een van de eerste dingen die mensen opmerken na het verwijderen van hun schaamhaar, is dat bepaalde seksposities en activiteiten niet zo comfortabel zijn", zegt expert Dr. Ross.

Netheid

Het is een mythe dat geschoren geslachtsdelen schoner zijn dan hun harige tegenhangers. In feite is het tegenovergestelde waar, zegt dr. Ross.

Schaamhaar biedt een beschermende barrière die kan helpen voorkomen dat vuil, vuil en ziektekiemen de gevoelige gebieden binnendringen.

Sex-appeal

De blote of bijna blote schaamstreek is momenteel populair - waarschijnlijk vanwege het gebrek aan schaamhaar in porno, zegt dr. Ross - maar veel mannen en vrouwen vinden schaamhaar aantrekkelijk. Het kan zijn omdat het een visueel teken van seksuele volwassenheid is.

Schaamhaar zit er dus niet zo maar. Kan je het wel 'zomaar' weghalen? Dat is niet zonder risico's. Er is geen medische reden om van je schaamhaar af te komen en er zijn enkele goede redenen om te overwegen om ze te houden. Vooral veel vrouwen doen dat echter niet.

Dat het vooral vrouwen zijn die ontharen, blijkt ook uit een studie aan Fordham University (VS) uit 2017. Volgens de onderzoekers is het verwijderen van haar een schoonheidsideaal geworden, vooral voor vrouwen. En dat heeft niet altijd positieve gevolgen. Potentiële infecties en jeuk daargelaten, zagen de onderzoekers ook een link tussen veelvuldig ontharen en een negatief zelfbeeld. Vrouwen die hun haar verwijderden om aan het ideaalplaatje te voldoen, gebruikten ook minder vaak een condoom als hun partner dat niet wilde.