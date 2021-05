Minstens een patiënt overleden door stroomstoring in ziekenhuis Maastricht

Bij de dood van ten minste een coronapatiënt heeft de stroomstoring in het ziekenhuis in Maastricht, in de nacht van donderdag op vrijdag, een rol gespeeld. Bij een tweede patiënt die na de stroomuitval stierf wordt dat niet uitgesloten. Dat heeft de directie van het Maastricht UMC+ tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Als gevolg van de stroomstoring viel hun zuurstoftoediening weg. De stroomstoring bleef volgens de directie beperkt tot een kamer met vier patiënten op een verpleegafdeling. De andere twee zouden geen nadelige gevolgen hebben ondervonden van de stroomonderbreking.

