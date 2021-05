De gelukkigste landen op de wereld hebben één ding gemeen

Scandinavië blijft de beste plek om geboren te worden, tenminste als je het laatste World Happiness Report moet geloven. De top 10 van gelukkigste landen heeft in ieder geval één ding gemeen: erg warm is het er niet.

Finland, IJsland en Denemarken bezetten de top 3, Nederland staat op plek 5. De studie kijkt naar factoren als het bbp, de levensverwachting, keuzevrijheid, corruptie en sociaal vangnet. En dus niet naar wat een beetje zonneschijn doet met je humeur, wat een wandeling in de natuur je brengt of een fijn gesprek met een naaste.

Wat de cijfers van Gallup wel duidelijk maken: de coronapandemie heeft de gelukscijfers nauwelijks beïnvloed. De meeste vragenlijsten zijn afgenomen tijdens de eerste golf vorig jaar dus dat kan aan het eind van de derde golf anders zijn.

Grootste stijgers en dalers: Duitsland ging tien plekken omhoog naar een zevende plaats. Canada daalde naar plek 15. Het enige niet-Europese land in de top 10 is Nieuw-Zeeland. De VS steeg van plaats 19 naar 14 en het Verenigd Koninkrijk zakte van 14 naar 18. Mogelijk hebben een presidentswissel en een brexit daar iets mee van doen. Taiwan scoorde met plek 19 het beste van Azië. Het gelukkigste land van Afrika is Nigeria met een 59ste plaats.