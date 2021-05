Mijlpaal: het eerste land van de EU bereikt groepsimmuniteit

Het is een heuglijke dag, waarop eens te meer duidelijk wordt dat we hard op weg zijn om het coronavirus te verbannen uit de Europese Unie. Malta is de eerste lidstaat, die na een indrukwekkende vaccinatiecampagne groepsimmuniteit bereikt.

"Vandaag hebben we groepsimmuniteit bereikt. Het vaccin is ons wapen tegen het virus," zegt gezondheidsminister Chris Fearne tegen de Times of Malta. De minister vertelt dat maandagavond 70 procent van de bevolking een eerste dosis heeft gehad, 42 procent is volledig gevaccineerd.

De laatste leeftijdscategorie, die van 16 tot 29 jaar, is inmiddels opgeroepen voor een prik. Er liggen nog slechts zes coronapatiënten in het ziekenhuis. De laatste dagen komen er nog maar een of twee besmettingen bij in het eilandstaatje dat ruim 500.000 inwoners telt.

Malta waar vooral het Pfizer-vaccin wordt toegediend, ging eind december voortvarend van start en heeft het hoge priktempo al die tijd volgehouden door op een eenvoudige en effectieve manier de campagne te organiseren. Het vrijwel coronavrije land verwelkomt toeristen weer vanaf 1 juni.

De Europese Commissie heeft 70 procent benoemd als grens voor groepsimmuniteit zonder daarbij te vermelden of dat voor een of twee doses geldt. Naar verwachting hebben alle EU-lidstaten deze mijlpaal voor het eind van de zomer bereikt. Idealiter gaat de vaccinatiegraad richting de 90 procent op basis van twee prikken.