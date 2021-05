Rel in Spanje om postzegels tegen racisme: ‘witte’ zegel is het duurst

Het was goed bedoeld maar viel helemaal verkeerd: het Spaanse postbedrijf Correos bracht postzegels uit in verschillende huidskleuren. De 'witte' zegel kostte 1,60 euro, de 'zwarte' zegel maar 70 cent.

De uitleg van het postbedrijf: "Hoe donkerder de postzegel, des te minder waard. Er zullen dus meer donkere dan witte postzegels nodig zijn om iets te versturen. Iedere brief en elk pakketje wordt zo een weerspiegeling van de ongelijkheid die door racisme is ontstaan."

"De bedoeling was goed", reageert Moha Gerehou, die een boek schreef over racisme in Spanje, in The Washington Post. "Maar het is geen toeval dat de goedbedoelde antiracismecampagne uiteindelijk racistisch overkomt." Critici noemen de campagne ongevoelig. "Per ongeluk racistisch", klinkt het op sociale media.