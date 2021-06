Studentenorganisaties roepen op tot ‘staking’ tegen studieschuld

Studenten gaan donderdag op het Malieveld in Den Haag protesteren tegen "torenhoge studieschulden". De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United roepen hun achterban op tot een "landelijke staking". De actie komt drie dagen voordat informateur Mariëtte Hamer naar verwachting haar eindrapport naar de Tweede Kamer zal sturen. Dat is geen toevalligheid.

"Bij de vorige formatie werd het leenstelsel uiteindelijk niet afgeschaft. Dit mogen we ons geen tweede keer laten gebeuren", zegt voorzitter Alina Danii Bijl van FNV Young & United. "Door een sterke vuist te maken tijdens de formatie verhogen we de druk op politieke partijen en zorgen we ervoor dat studenten deze keer niet vergeten worden."

Ook Lyle Muns van de LSVb zegt dat het "nu of nooit is". De studentenbond roept studenten op "hun lessen eenmalig stil te leggen en hun stem te laten horen".

Pechgeneratie

Een grote Kamermeerderheid wil af van het leenstelsel, maar de jongerenorganisaties zijn er nog niet gerust op dat de politiek daadwerkelijk genoeg zal doen voor wat Muns "de pechgeneratie" noemt. Die generatie kwam ook al een groot deel van het afgelopen jaar thuis te zitten door de coronapandemie. Sinds kort kunnen studenten weer mondjesmaat fysiek naar hun universiteit of hogeschool. Het meeste onderwijs wordt echter nog steeds op afstand gegeven.

De actie op het Malieveld staat gepland van 13.00 uur tot 14.30 uur. "Deelnemers moeten anderhalve meter bewaren en worden opgeroepen mondkapjes te dragen. De organisaties zullen ook mondkapjes uitdelen", laten LSVb en de jongerentak van vakbond FNV weten.