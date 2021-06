Eerste groep dertigers kan afspraak maken voor coronaprik

De eerste dertigers kunnen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Mensen die in 1981 zijn geboren, kunnen nu een afspraak maken. Hier zijn ook mensen bij die nu nog 39 zijn en later dit jaar hun veertigste verjaardag vieren.

Het gaat in totaal om ongeveer 210.000 mensen. Zij krijgen vanaf vrijdag een uitnodigingsbrief maar kunnen de afspraak online ook al inplannen. Het kan zijn dat sommigen van hen al zijn gevaccineerd omdat ze in de zorg werken of omdat ze een medisch risico lopen en dus voorrang hebben gekregen. Zij kunnen de nieuwe uitnodiging weggooien.

Wie zich wil laten vaccineren kan terecht bij een van de 136 vaccinatielocaties van de GGD'en.

Tempo

Het tempo van vaccineren gaat nog steeds omhoog, hoewel het een paar weken langer dan gepland zal duren om iedereen een eerste prik te geven. Vorige week waren mensen uit 1969 tot en met 1978 uitgenodigd om een afspraak te maken. Op maandag konden mensen uit 1979 en 1980 hun afspraak inplannen.

Nederland vaccineert vooralsnog alleen volwassenen. De laatste lichting die daarbij aan de beurt komt, is geboren in 2003. Daarnaast krijgen 16- en 17-jarigen met medische risico's een coronaprik. Deze kinderen zijn geboren in 2004 en 2005. De Europese vaccinwaakhond EMA heeft groen licht gegeven voor het vaccineren van 12- tot 15-jarigen, maar daar heeft Nederland nog geen besluit over genomen.