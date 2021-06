Stormloop op bioscopen op eerste dag heropening

De Nederlandse bioscopen hebben zaterdag, op de dag van de heropening na bijna zes maanden coronalockdown, een hele drukke dag gehad. De best bezochte film was met voorsprong het Nederlandse epos De Slag om de Schelde, waar op zaterdag in totaal 19.000 mensen heen gingen. Heel veel voorstellingen waren tot de laatste stoel uitverkocht.

Op de tweede plek stond de Jandino Asporaat-komedie Judeska in da House, met 12.000 kaartjes. De derde plek was voor de Disney-film Cruella, een live-action spin-off van de animatieklassieker 101 Dalmatiërs. Die laatste titel is opvallend, omdat de familiefilm ook al twee weken op streamingdienst Disney+ te zien is.

Een woordvoerder van distributeur September Film, die De Slag om de Schelde uitbrengt, spreekt zondagochtend van een "droomopening". De bioscopen mogen op dit moment nog maar vijftig bezoekers per zaal ontvangen. Maar De Beentjes van Sint-Hildegard trok voor corona - dus wel met een volledige zaalbezetting - op de eerste dag 21.000 bezoekers. De komedie met en van Herman Finkers werd uiteindelijk de best bezochte Nederlandse bioscooptitel van 2020.

De Slag om de Schelde

De Nederlandse bioscopen lijken met deze eerste cijfers Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk te volgen, waar in mei ondanks de beperkte zaalbezetting ook bezoekersaantallen werden behaald die vergelijkbaar waren met de situatie voor de coronacrisis.

De Slag om de Schelde van regisseur Matthijs van Heijningen vertelt het verhaal over de grootste veldslag die in de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied plaatsvond. De slag vond in het najaar van 1944 plaats in Zeeland, toen de nazi’s de zeearm richting Antwerpen afsloten om de toevoer van voorraden naar de geallieerde legers af te sluiten. De hoofdrollen worden gespeeld door Gijs Blom, Susan Radder, Jamie Flatters, Jan Bijvoet en Tom Felton.

Cast en crew, inclusief de Britse ster Felton, waren zaterdagochtend aanwezig bij de eerste vertoning van De Slag om de Schelde in bioscoop Tuschinski in Amsterdam. De Slag om de Schelde zou eerst uitkomen in december en moest de kersthit van 2020 worden. Maar toen sloten, een dag na de première, alle bioscopen vanwege de coronalockdown.